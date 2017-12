Pläne für die Samtgemeinde Breitband-Ausbau in Werlte soll 99 Prozent erreichen

Lahn. Nach der Breitband-Ausbauinitiative des Landkreises Emsland im kommenden Jahr sollen 99 Prozent der Haushalte in der Samtgemeinde Werlte mit schnellem Internet versorgt sein.

Wie der beim Landkreis Emsland für den Breitbandausbau zuständige Dezernent Michael Steffens ausführte, seien von den insgesamt 5500 Internetanschlüssen in der Samtgemeinde derzeit etwa 650 unterversorgt. Eine Unterversorgung bestehe bei Übertragungsgeschwindigkeiten von weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).

Nach dem Ausbau der Netze, der im kommenden Jahr beginnen soll, werde sich die Zahl der unterversorgten Haushalte auf etwa 50 reduzieren. Dabei handele es sich in der Regel um Gebäude in Alleinlage. Eine genaue Karte, auf der alle dann noch bestehenden, sogenannten weißen Flecken zu sehen sind, werde derzeit erstellt und Ende Januar vorgestellt, so Steffens.

Mit dem Ausbau durch die Telekom, die vom Landkreis den Auftrag für das nördliche Emsland erhalten hat, werde die Breitband-Quote auf 99 Prozent steigen, was laut Steffens „ein hervorragender Wert“ sei. Der Ausbau erfolge durch neue Glasfaserleitungen, die verlegt werden müssen, sowie durch eine Aufwertung der Verteilerkästen. Diese erhielten ebenfalls einen Glasfaser-Anschluss. Von den Kästen aus würden dann die angeschlossenen Haushalte mit schnellerem Internet versorgt werden können.

Anzeige Anzeige

Im gesamten nördlichen Emsland zählt der Landkreis laut Steffens derzeit noch 6115 weiße Flecken. Davon erhalten 2821 einen Glasfaseranschluss direkt ins Haus. Mit einem solchen Anschluss sind Übertragungsraten von einem Gigabit Pro Sekunde (Gbit/s) und mehr möglich. Weitere 2774 Haushalte werden mit Kupferverbindungen versorgt. Je nach Anschlussart und Entfernung käme man hier auf Geschwindigkeiten zwischen 30 und 100 Mbit/s. 520 Häuser bleiben vorerst unversorgt.

Auf Landkreisebene gibt es insgesamt 106.979 Haushalte. Davon verfügen Steffens zufolge etwa 16.000 über gar keinen oder einen sehr schlechten Internetanschluss. Die Zahl der weißen Flecken soll – idealerweise bis Ende 2018 – auf 1427 Anschlüsse sinken.

Das Emsland wurde im Rahmen der Vergabe in drei Sektoren aufgeteilt. Den Zuschlag für das erste Ausbaugebiet (Altkreis Aschendorf-Hümmling) erhielt die Telekom. Den Zuschlag für die beiden anderen Ausbaugebiete im südlichen und mittleren Emsland erhielt die Innogy TelNet, eine 100-prozentige Ökostromtochter der RWE. Sie wird von den 9598 unterversorgten Haushalten 8691 an das Glasfasernetz anschließen. Bis Ende 2018 verfügen nach derzeitigem Stand mehr als 50.000 Haushalte im Emsland über einen Glasfaseranschluss. Auch die Unternehmen sollen von der Entwicklung profitieren.