Antrag der SPD abgelehnt Schwimmkurse in Werlte werden nicht neu organisiert

Werlte. Der Werlter Samtgemeinderat hat einen Antrag der SPD zur Umgestaltung der Schwimmkurse für Kinder abgelehnt. Die neuen Pläne verstießen gegen das Grundgesetz.

Die SPD hatte ihren Antrag bereits im Juni im Samtgemeinderat vorgestellt. Nun wurde darüber entschieden. Wie Heinz Schwarte vorgetragen hatte, sollten die Schwimmkurse für Kinder neu organisiert werden. Hintergrund sei die lange Wartezeit von bis zu zwei Jahren auf einen Kurs aufgrund der hohen Nachfrage, auch aus Kindern anderer Kommunen.

Zukünftig sollten die Kurse nicht mehr nach der Reihenfolge der Anmeldungen erfolgen, sondern es sollen bestimmte Tage für einzelne Kitas oder Ortschaften oder auswärtige Kinder reserviert werden, so die SPD. Wie im Samtgemeinderat mitgeteilt wurde, sei die Kommunalaufsicht des Landkreises um eine Stellungnahme gebeten worden. Die teilt mit, dass eine Umverteilung nichts am Problem der zu vielen Kinder für die begrenzte Anzahl an Schwimmkursen ändere. Die Kinder dürften nicht nach Herkunft unterschiedlich behandelt werden. Sollten auswärtige Kinder längere Wartezeiten als die einheimischen in Kauf nehmen müssen, liege ein Verstoß gegen Artikel 3 des Grundgesetzes vor, so die Kommunalaufsicht.

Dieser Auffassung schloss sich die Samtgemeindeverwaltung an und empfahl deshalb, den Antrag der SPD abzulehnen. Auch Schwarte zeigte sich von den Ausführungen überzeugt, ergänzte aber, dass er in seinem Antrag darauf hingewiesen habe, dass weitere Vorschläge zur Änderung der Situation willkommen seien. Leider seien keine Vorschläge gekommen, um die „unbefriedigende Situation“ zu ändern.

Rainer Pund (AfD) schlug vor, das Problem mit dem Bau einer zweiten Schwimmhalle in Werlte zu lösen. Diese könne mit Biogas-Wärme beheizt werden.