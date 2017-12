35-Jähriger unter Drogen am Steuer in Werlte erwischt MEC öffnen

Die Polizei hatte den 35-Jährigen, der aus Werlte stammt, gegen 15 Uhr auf der Marktstraße angehalten. Symbolfoto: dpa

pm/dgt Werlte. Die Polizei auf dem Hümmling hat am Dienstagnachmittag in Werlte einen Autofahrer erwischt, der sich unter Drogen stehend an das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hatte.