Einbrecher dringen in Häuser in Werlte ein

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser meldet die Polizei aus Werlte. Symbolfoto: dpa Bildfunk

pm/gs Werlte. In Werlte sind Einbrecher in zwei Wohnhäuser am Schulweg und am Buchenweg eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.