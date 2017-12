Vereine und Gruppen aktiv Weihnachtsmarkt lockt Vreeser an den Dorfteich

Vrees. In die Reihe der Vielzahl von Weihnachtsmarkten am ersten Advent im nördlichen Emsland hat sich auch die Gemeinde Vrees eingereiht.

Rund um den Dorfteich lockten beleuchtete Buden mit einer Vielzahl an eigens hergestellten Basteleien und einer großen Auswahl an Essen und Trinken. Neben vielen anderen Gruppen und Vereinen aus der Gemeinde waren in diesem Jahr auch die Vreeser Messdiener wieder sehr aktiv dabei. Sie allein waren bereits mit drei Ständen auf dem Markt vertreten.

Mit dem Verkauf von Feuerzangenbowle, Bastelarbeiten, Gebackenem und Spielen hoffen sie damit auf finanzielle Unterstützung für ihre im nächsten Jahr geplante Reise nach Rom mit den Messdienern der Pfarreiengemeinschaft Osthümmling.