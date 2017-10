Polizei schließt Fremdverschulden aus In Werlte regungslos aufgefundener Mann verstorben

Werlte. Der während der Werlter Kirmes aufgefundene Mann ist tot. Entsprechende Informationen unserer Redaktion hat die Polizei am Donnerstag bestätigt. Ein Fremdverschulden schließen die Beamten aus.

Das habe die Obduktion des Leichnams des Mannes ergeben, erklärte der Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Dennis Dickebohm. Nach seinen Worten stellte sich bei der Untersuchung im rechtsmedizinischen Institut in Oldenburg heraus, dass entweder eine frühere Unfallverletzung oder ein akuter Krankheitsfall zum Tod des 31-Jährigen geführt habe. „Das ist nicht abschließend geklärt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass in diesem Fall kein mögliches Verschulden Dritter vorliegt“, sagte Dickebohm. Wie der Sprecher weiter betonte, seien mit dem Ergebnis der Obduktion sowohl die polizeilichen als auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen abgeschlossen.

Der Mann war während des Werlter Herbstmarktes am dritten Septemberwochenende regungslos aufgefunden und laut Polizei in ein künstliches Koma versetzt worden. Schon seinerzeit hatten die Beamten entgegen anderslautender Gerüchte und Spekulationen im sozialen Netzwerk Facebook mitgeteilt, dass es keine Anhaltspunkte für eine Straftat gibt.

Auch mit einer Schlägerei auf der Werlter Kirmes, in der mehrere Menschen verwickelt waren, hat der Fall des 31-Jährigen nach Angaben von Polizeisprecher Dickebohm nichts zu tun.