Ratsherr schaltet Gremium ein Kommunalaufsicht soll Streit in Werlter Politik klären

Werlte. Während der Sitzung des Samtgemeinderates in Werlte ist zwischen dem Abgeordneten Werner Henseleit (Grüne) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Heribert Kleene (CDU) eine verbale Auseinandersetzung entbrannt, über die nun die Kommunalaufsicht des Landkreises entscheiden soll.

Die Stimmung hatte sich zwischen den beiden Ratsherren während der Sitzung aufgeschaukelt. Henseleit hat nun, wie er schriftlich mitteilt, eine Beschwerde gegen Kleene bei der Kommunalaufsicht des Landkreises eingereicht. Ihm war von Kleene zu einem Tagesordnungspunkt das Rederecht entzogen worden, da er bereits ausreichend zur Sache gesprochen habe, so Kleene. Ein daraufhin von Henseleit gestellter Antrag zur Geschäftsordnung kam so nicht mehr zum Tragen. Dies beklagt Henseleit nun in seinem Schreiben an die Kommunalaufsicht. Kleene habe zudem Einschüchterungsversuche unternommen.

Kleene selbst sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er Henseleit zum besagten Tagesordnungspunkt drei Mal habe zu Wort kommen lassen, demnach also einmal mehr als nötig. Zudem habe sich Henseleit mehrmals selbst das Wort genommen, ohne es vorher von ihm erhalten zu haben, so Kleene, der auf die bestehenden Regeln hinwies. Laut Redeordnung könne jedes Ratsmitglied zwei Mal zur Sache sprechen, begrenzt auf drei Minuten. Henseleit hatte in der Sitzung darauf hingewiesen, dass es sich bei seinen Beiträgen um Auskunftsfragen gehandelt habe.

Wie Henseleit weiter mitteilt, habe er zudem eine Kommunalaufsichtsbeschwerde gegen die Verwaltung der Samtgemeinde eingelegt. Darin geht es um zwei Anträge, die er im Vorfeld der Sitzung eingereicht hatte. Diese wurden, nachdem Henseleit sie vorgestellt hatte, zur Beratung in den Samtgemeindeausschuss weitergeleitet. Henseleit sieht darin eine Verletzung seines Antragsrechts, die „politisch motiviert sei“, da bestimmte Themen nicht mehr vor der Landtagswahl angesprochen werden sollten, meint Henseleit, der bei der Wahl für die Grünen kandidiert.

Der Landkreis Emsland bestätigt den Eingang der Kommunalaufsichtsbeschwerde. „Wir erwarten eine umfassende Stellungnahme der Samtgemeinde spätestens in der zweiten Oktoberhälfte, die dann alle Aspekte der Kommunalaufsichtsbeschwerde umfasst, auch jene, die sich unmittelbar auf den Ratsvorsitzenden beziehen“, schreibt Landkreissprecher Udo Mäsker. Danach werde die Behörde über weitere Schritte entscheiden.

Christian Rüve, Erster Samtgemeinderat aus Werlte, bestätigt dies auf Anfrage. Die Verwaltung sei über die Beschwerde informiert worden und habe nun bis zum 20. Oktober Zeit für eine Stellungnahme. Rüve teilte weiter zur Sache mit, dass es gängige Praxis sei, Antrage zur Vorbereitung an Ausschüsse weiterzuleiten. So sei in der Vergangenheit mit Anträgen immer verfahren worden.