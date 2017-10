Eröffnung am Freitag, 6. Oktober Neue Ausstellung im Bürgerhaus in Vrees

Vrees. Die Hobbykünstlerin Ulrike Thoben stellt ihre Bilder im Bürgerhaus in Vrees aus. Zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 6. Oktober, sind alle Interessierten ab 19 Uhr herzlich eingeladen.

Seit ihrer Kindheit liebt die Erzieherin und Mutter von drei Kindern das Malen und hat sich dieses Hobby bis heute erhalten. Zu den Hauptmotiven der Vreeserin gehören Tiere, Blumen und Landschaften, die sie mithilfe unterschiedlicher Techniken naturgetreu wiederzugeben versucht.

„Bevor ich anfange zu malen, schaue ich mir das Motiv genau an. Jedes Tier hat seine Eigenart und Besonderheiten, was mir beim Malen immer wieder bewusst wird“, sagt Thoben. Mit ihren Bildern möchte sie auch die Betrachter dazu einladen, die Schönheit der Natur zu erkennen, selbst zu entdecken und bestenfalls selbst zum Malen motivieren. Unterstützung erhält sie während der Vernissage von Jeannette Voigt und Emilie Thoben, die bereits seit 2014 die Gäste bei den Ausstellungseröffnungen in Vrees bewirten.

Begleitet wurde Tholens zweite Ausstellung im Vreeser Bürgerhaus noch von John Collen, der die verschiedenen Ausstellungen in Vrees ins Leben gerufen und organisiert hat und der kürzlich verstorben ist.