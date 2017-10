Aktion mit den Oldtimerfreunden Grundschüler aus Lorup ernten eigene Kartoffeln

Lorup. Anstrengend, mit ordentlich Dreck und Arbeit verbunden und trotzdem mit viel Begeisterung dabei: Gemeinsam mit den Oldtimerfreunden Lorup haben die Kinder der dritten Klassen der Loruper Grundschule ihre eigenen Kartoffeln geerntet.

Bereits seit mehreren Jahren gehört die gemeinsame Kartoffelernte für Grundschüler und Oldtimerfreunde gleichermaßen zum festen Jahresprogramm. Wenn die Setzlinge im Frühjahr in den Boden gepflanzt werden, sind die Kinder noch in der zweiten Klasse. Einige Monate später kamen die Jungen und Mädchen jetzt als Drittklässler wieder auf das Feld um zu sehen, was aus ihrer Saat geworden ist. Beim Roden wurden dabei keine modernen Erntemaschinen eingesetzt, sondern die Kartoffeln so geerntet, wie es sonst nur ihre Großeltern machten.

Beim Einsammeln der Kartoffeln aus der Erde bemerkten die Grundschüler schnell, dass nach wie vor viel Aufwand notwendig ist, bis die Nahrungsmittel bei ihnen zuhause auf dem Tisch landen. Dennoch überwog trotz der Anstrengung das gemeinschaftliche Erlebnis, das die Kinder mit ihren Klassenlehrern Carol Evertz und Babara Bloms und den Oldtimerfreunden hatten.