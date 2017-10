8000 Euro pro Bauwerk Gebäude in Werlte müssen überprüft werden

Gebäude in Werlte müssen überprüft werden MEC öffnen

Die Statik mehrere Gebäude in der Samtgemeinde Werlte, wie etwa der Grund- und Oberschule Lorup, muss geprüft werden. Foto: Archiv/Frei

Werlte. In der Samtgemeinde Werlte stehen Prüfungen mehrerer kommunaler Gebäude an. Pro Gebäude fallen dafür Kosten von mindestens 8000 Euro an.