Vor dem Krieg geflüchtet Syrer unterrichtet Französisch an Werlter Schule

Werlte. Aufgrund des Krieges in Syrien musste Said Alkhalaf aus seiner Heimat flüchten. Durch Zufall kam der Lehrer an die Werlter Albert-Trautmann-Schule, an der er nun Französisch unterrichtet.

Es war ein glückliches Aufeinandertreffen mit positiven Effekten für alle Beteiligten: Wie Michael Ungermanns, Französischlehrer an der Werlter Oberschule, erzählt, war er im Mai mit seiner Tochter in der Cloppenburger Fußgängerzone unterwegs. Dort unterhielt er sich mit seinem Kind auf französisch, da er es zweisprachig großzieht. Währenddessen lief Said Alkhalaf vorbei und hörte, dass Ungermanns Französich sprach. So kamen die zwei ins Gespräch.

Schnell stellte sich heraus, dass Alkhalaf wie Ungermanns Französischlehrer ist und aufgrund des Krieges in Syrien aus Aleppo geflohen war. Nach einigen Gesprächen mit Schulleiter Klaus Ruhe und der Landesschulbehörde in Osnabrück wurde eine Vertretungsstelle für Alkhalaf eingerichtet.

Seit fünf Wochen ist der 41-Jährige nun an der Schule in Werlte und froh, seit 2014 wieder unterrichten zu können. „Die Schule ist mein Platz“, sagt der Syrer, der Ungermanns und Ruhe sehr dankbar für die Unterstützung ist. Die zeigen sich wiederum froh über die Verstärkung des Lehrerteams. „Französisch ist ein absolutes Mangelfach an unserer Schule“, sagt Ruhe. Neben Ungermanns kann der Schulleiter nun mit Alkhalaf auf einen zweiten Französischlehrer zurückgreifen. „Leider nur für zehn Stunden pro Woche“, sagt Ruhe, der sich weitere Stunden von der Behörde in Osnabrück für den neuen Kollegen wünscht.

Wichtige Rolle

Auch wenn seine Stundenzahl noch gering ist, so füllt Alkhalaf dennoch eine wichtige Rolle an der Schule aus. Zum einen ist er nun ein Ansprechpartner für die arabischsprachigen Kinder an der Schule, zum anderen trägt er laut Ruhe auch zum Kulturaustausch unter den Kollegen bei. „Ich sage den Kindern dann, dass sie ein gutes Bild abgeben und nett sein sollen“, so Alkhalaf, der sehr ruhig und besonnen auftritt.

Doch auch für ihn ist einiges neu in Werlte. „Bei uns in Aleppo kam man in der Pause nur kurz in das Lehrerzimmer und hat schnell einen Kaffee oder Tee getrunken. Hier setzt man sich zusammen und redet oder isst gemeinsam etwas“, sagt Alkhalaf.

Bei den Schülern kommt der neue Lehrer ebenfalls gut an. Sein Unterricht findet hauptsächlich eher traditionell frontal statt. Nicht ohne Grund war dies auch die Unterrichtsform am Gymnasium in Aleppo. „In den Klassen sind bis zu 50 Schüler“, erklärt Alkhalaf. Oftmals sei es laut und unruhig, anders als in Werlte. In seinen Französisch-Kursen sind deutlich weniger Schüler. Wie Ungermanns erklärt, werden anfangs bis zu 30 Schüler in die Wahlpflichtkurse aufgenommen. Im Laufe des Schuljahres verließen aber einige wieder den Kurs, sodass am Ende etwa 20 Schüler verbleiben.

Deutsch-Sprachkurse in Cloppenburg

Neben der Lehrertätigkeit drückt der 41-Jährige in seiner Freizeit auch selbst die Schulbank. Er besucht in Cloppenburg, wo er mit seiner Frau und zwei Kindern lebt, Deutsch-Sprachkurse. Seit Anfang 2016 ist er in Deutschland. Seine Frau war ein Jahr zuvor mit einem Stipendium mit einem Kind nach Deutschland gereist. Er selbst musste mit dem zweiten Kind dann alleine in Aleppo bleiben. Das Haus der Familie existiert nicht mehr, wurde im Krieg total zerstört. „Mit all meinen Unterlagen, Büchern und meinem Computer“, sagt der Syrer, der sich wünschen würde, dass es in seiner Heimat „eines Tages wieder eine Demokratie gibt“, wie er sagt.

Doch jetzt ist sein Fokus auf Werlte gerichtet. Auch Ruhe und Ungermanns wünschen sich, dass Alkhalaf dauerhaft an der Oberschule unterrichten kann. Seine Anstellung ist vorerst nur auf dieses Schulhalbjahr beschränkt. „Wir hoffen, ihn als Quereinsteiger anerkennen lassen zu können“, sagt Ruhe. Hierfür seien aber noch weitere Gespräche mit Osnabrück nötig. „Said spricht herausragend Französisch“, meint Ungermanns, der sich ebenfalls für den neuen Kollegen stark macht.