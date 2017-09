Neues Gremium beschlossen Lenkungsgruppe koordiniert Bau der Werlter Grundschule

Werlte. Für den Bau der neuen Grundschule in Werlte gibt es jetzt eine Projektlenkungsgruppe, die die Steuerung und Durchführung des Vorhabens regelt.

Der Samtgemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, dass eine solche Gruppe, in der Vertreter aus Politik, Schulleitung und Verwaltung zusammenkommen, notwendig ist. Wie der Erste Samtgemeinderat Christian Rüve mitteilte, soll das neue Gremium während der Bauphase Entscheidungen treffen, für die nicht zwingend eine Ausschuss- oder Ratssitzung einberufen werden soll. So werde man zeitlich nicht gebremst und bleibe in der Bauphase flexibel.

Klar sei aber auch, so Rüve, dass die Lenkungsgruppe nur über Maßnahmen entscheidet, die nicht den vorgesehenen Kostenrahmen überschreiten. Falls doch Kosten ausgelöst würden, die über die im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel hinausgingen, sei im Vorfeld eine Zustimmung des Samtgemeinderates einzuholen. Im Normalfall werde der Rat vom Vorsitzenden der Gruppe über die Entscheidungen informiert. (Lesen Sie auch: Unruhe an emsländischen Gymnasien durch Lehrermangel)

Um eine bessere Kommunikation aller am Bau beteiligten Personen und Unternehmen zu gewährleisten, müsse zudem eine neue Software angeschafft werden. Hierfür sei ein Projektmanagement-System, auf das alle Beteiligten zugreifen können, sinnvoll. Denn neben der Lenkungsgruppe gibt es noch die Projektleitung, die Architektin Bettina Steenken mit einem Team vom Bauamt der Stadt innehat, sowie die Bauleitung und die zahlreichen Fachplaner der unterschiedlichen Gewerke. Mithilfe des Programms könnten Zeichnungen, Protokolle oder auch Zeitabläufe und Zuständigkeiten abgestimmt werden. Zudem könne das Programm künftig auch für andere Bauprojekte genutzt werden.

Die Dateien müssen laut Rüve rechtssicher abgelegt und auch abrufbar sein, was durch das Programm gewährleistet sei. Für die neue Software fallen insgesamt etwa 20.000 Euro an Kosten an, dazu zählt neben der Software auch ein Wartungsvertrag sowie ein neuer Server für die Stadt. Der Sinn und tatsächliche Nutzen erschloss sich Ratsherr Werner Henseleit (Grüne) nicht, sodass er sich aufgrund fehlender Informationen gegen die Anschaffung des Programms und die Einrichtung der Lenkungsgruppe aussprach. Seiner Meinung könne die Abstimmung unter den Beteiligten auch mit vorhandenen Programmen geleistet werden. Die restlichen Ratsmitglieder stimmten für das Vorhaben.