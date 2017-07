Im Auftrag der Ökumene Werlter startet Pilgertour nach Wittenberg

Werlte. Der Werlter Herbert Kessen ist am Montag, 31. Juli, mit seiner Pilgertour nach Wittenberg gestartet. Er setzt sich damit ein für eine Doppelmitgliedschaft in der katholischen wie auch in der evangelischen Kirche.

„Ich fühle mich gut, hab ausgeschlafen und freue mich auf die Tour“, sagte Kessen kurz der Abfahrt mit seinem blau verkleideten Elektro-Dreirad. Rund 30 Freunde, Nachbarn, Bekannte, Verwandte und Mitbewohner kamen zu ihm nach Hause, um ihn zu verabschieden. Am Vormittag brach er auf zu seiner mehr als 400 Kilometer langen Route über sieben Etappen. Sein Gefährt verrät, was er bezweckt: Kessen pilgert für die Ökumene und möchte, dass die katholische und die evangelische Kirche zusammenrücken – daher das Ziel Wittenberg. In der Lutherstadt, wo das 500. Bestehen der Reformation besonders verortet ist, möchte er am 10. August seinen symbolischen Antrag auf Doppelmitgliedschaft veröffentlichen. Der Katholik will zusätzlich auch evangelisch sein. „Mit der Taufe haben alle Christen eine gemeinsame Eintrittskarte in die Gruppe Jesu“, sagt er. Die Taufe sei ein Bund mit Gott und kein Vertrag mit der Kirche. Für diese Ansicht tritt er in die Pedale. Sein erstes Etappenziel wird Großenkneten sein. Danach geht es über Twistringen, Warpe, Schwarmstedt, Celle, Gifhorn, Mariental und Oschersleben nach Schönebeck bei Magdeburg. Von dort will er am 8. August seinen Antrag an die Evangelische Kirche in Deutschland und an die Evangelische Landeskirche Hannovers verschicken. Bis zum Ziel, das er zwei Tage später erreichen will, wünscht er sich viele Gespräche, die er unterwegs führen kann. Ebenso hofft er auf eine Anhörung durch die Kirchen. Damit die Fahrt sicher bleibt, hat ihm ein Besucher eine Christophorus-Plakette – der Schutzpatron der Reisenden – für das Cockpit mitgebracht. Zusätzlich hat Kessen zwei Schutzengel bestellt, wie er sagt: Einen, der vorausgeht und einen, der hinterherfährt.

