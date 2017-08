Betrieb läuft weiter Montagebetrieb Abeln in Lorup ist insolvent

Lorup. Das Unternehmen Abeln in Lorup einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Für die 14 Mitarbeiter soll dieser Schritt aber keine Auswirkungen haben.

„Der Betrieb geht regulär weiter“ teilte Geschäftsführer Bernhard Abeln am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Seinem Unternehmen, das sich auf den Innenausbau spezialisiert hat, hätten nicht bezahlte Rechnungen von Großkunden „das Genick gebrochen.“ Wie Abeln weiter ausführte, haben zwei Unternehmer aus Bremen und Dortmund offene Rechnungen, für die sein Betrieb in Vorleistung gegangen ist, nicht beglichen. „Wenn dann 300.000 Euro auf einmal wegfallen, haben kleinere Firmen ein Problem“, so der Geschäftsführer.

Er kündigt als Konsequenz an, zukünftig wieder vermehrt mit hiesigen Unternehmen zusammen arbeiten zu wollen. „Die stehen noch zu ihrem Wort.“ Aufträge gebe es genug. „Von daher geht alles auch weiter“, so Abeln.

Das bestätigt auch der bestellte Insolvenzverwalter Andreas Sontopski. „Die Arbeitsplätze bleiben erhalten, die Gehälter sind vorerst durch das Insolvenzgeld gesichert“, teilte der Rechtsanwalt auf Anfrage mit. Eröffnet wurde das Insolvenzverfahren am 17. Juli.

