Laufen allein ist ihm zu langweilig Löninger bewältigt Halbmarathon jonglierend

Löningen. Für die meisten Sportler ist es schwierig genug, einen Halbmarathon zu bewältigen. Nicht so für Matthis Casser aus Löningen, der die mehr als 21 Kilometer nicht nur schnell, sondern mit drei Tennisbällen jonglierend zurücklegt.

Der 18-jährige angehende Student hat das „Joggling“ für sich entdeckt und beim Remmers-Hasetal-Marathon in Löningen zum vierten Mal in Folge gejoggelt.

„Mir ist das Laufen sonst zu langweilig,“ berichtet Casser über seine Leidenschaften, den Sport und die Jonglage. Immerhin legte der junge Mann den Löninger Halbmarathon trotz beträchtlichen Gegenwindes in 1:45 Stunden zurück. Im April hatte er in Berlin den Halbmarathon mit seinen Jonglierbällen sogar fast zehn Minuten schneller beendet. „Ich glaube, dass ich ohne das Jonglieren sogar langsamer wäre,“ vermutet der Löninger.

Gestoßen war er auf den Sport im Guinness-Buch der Rekorde. Das Joggling ist in den USA beliebt und wird auf unterschiedlichsten Laufstrecken mit einer variablen Zahl von Bällen ausgeübt. Seit 1980 werden in den USA auch die Joggling-Weltmeisterschaften ausgetragen.

Was in Amerika geht, geht auch bei uns, sagte sich der junge Akrobat und Läufer, und kombinierte seine beiden Leidenschaften. „Beim Jonglieren musst du den Rhythmus von einem Schritt pro Wurf unbedingt aufrechterhalten,“ erläutert er. „Die Arme sind beim Joggeln in ihrer Bewegung kaum eingeschränkt und du kannst die ganze Zeit geradeaus schauen.“

Ansporn seien für ihn immer wieder die Zuschauerreaktionen. „Sie reagieren überrascht oder erfreut, klatschen Beifall und feuern mich an.“ Nach dem Hasetal-Marathon trainiert Casser wieder fleißig. Sein Ziel ist eine neue Bestzeit von unter eineinhalb Stunden im Halbmarathon. Der Joggling-Weltrekord liegt hier bei einer Stunde und 20 Minuten. Im kommenden Juni möchte Matthis Casser dann die gesamte Marathondistanz mit seinen drei Tennisbällen bewältigen.