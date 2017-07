Großteil für Dorfverein Wehm 21.050 Euro für Werlter Vereine und Institutionen

Werlte. Die Bürgerstiftung Werlte hat zusammen mit der Hümmlinger-Volksbank-Stiftung Schecks im Gesamtwert von 21.050 Euro an örtliche Vereine und Institutionen übergeben.

Die Kuratoren entschieden gemeinsam über die Verteilung von 16.850 Euro aus der Bürgerstiftung Werlte und 4200 Euro aus der Hauptstiftung, wie die Hümmlinger Volksbank mitteilte. Die Kuratoriumsvorsitzenden übergaben die symbolischen Schecks an die Vereinsvertreter. Mit 5000 Euro ging der größte Teil der Spenden an den Dorfverein Wehm, der das Geld für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses nutzt. Die Grundschule Werlte kann jetzt 2650 Euro für die Anschaffung eines Defibrillators verwenden.

Der Förderverein der Albert-Trautmann-Schule erhielt 2500 Euro für die Erweiterung des Fitnessparcours. Neue Spielgeräte und einen Bobbycar-Parcours kann sich der Förderverein Lichtblick des evangelisch-lutherischen Kindergartens dank einer 2000-Euro-Spende jetzt leisten. 1000 Euro stellte die Stiftung der ev.-luth. Kirchengemeinde als Zuschuss für eine Wochenendfreizeit zur Verfügung. Ebenfalls 1000 erhielt die ev.-luth. Kirchengemeinde Werlte für das Kinderferienlager in Bippen.

1000 Euro für Glockensanierung in Wieste

Das Projekt zur Sanierung des Glockenturms durch die Kirchengemeinde St. Josef Wieste wurde mit 1000 Euro bezuschusst, und der Dorfverein Wieste erhielt 750 Euro zur Erstellung einer Chronik. Je 750 Euro übergab die Stiftung an die Albert-Trautmann-Schule Werlte für neue Berufslogbücher für die Schüler, an die katholische Jugend zur Anschaffung einer Funk-Mikrofonanlage für das Sommerlager, an den Reit- und Fahrverein für die Anschaffung von Cavalettis und an die Pfarreiengemeinschaft Osthümmling für einen Moderationskoffer.

Außerdem übergab die Stiftung je 500 Euro für einen Sprungtisch an die Turn- und Akrobatikabteilung des SV Sparta Werlte, für ein Vater-Kind-Wochenende des Kolping Werlte und für ein Trainingslager der Leichtathletikabteilung des SV Sparta Werlte. Die Turn- und Akrobatikabteilung des SV Sparta Werlte konnte sich außerdem über 400 Euro für neue Trainingskleidung freuen. Der Seniorennachmittag im Altenheim erhielt 250 Euro als Zuschuss für einen Ausflug.