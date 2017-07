Pilgertour nach Wittenberg Werlter will katholisch und evangelisch sein

Werlte. Herbert Kessen aus Werlte ist unterwegs in ökumenischer Mission: Er will die katholisch-evangelische Doppelmitgliedschaft. Mit einem selbst gebauten Gefährt macht er sich auf in die Lutherstadt Wittenberg, um dort seinen Antrag zu veröffentlichen.

Mit wehenden Fahnen wird Kessen sich aufmachen. Drei Stück will er an seinem Gefährt – halb Fahrrad, halb Seifenkiste – befestigen: die katholische, die evangelische und dazwischen die ökumenische. Sein Antrieb kommt aus seinen Beinen, seinem Elektromotor und seinem Herzen. Vor rund zehn Jahren hat er zum Glauben zurückgefunden, nachdem er viele Jahre lang einen „Durchhänger“ gehabt hatte, wie er sagt. Der Weg zurück ergab sich wohl altersbedingt, sagt der 68-Jährige. Jetzt habe der Architekt im Ruhestand die Gelassenheit und die Zeit und damit das Thema Glaube und Kirche neu entdeckt. Das Ausleben möchte er teilen – mit seiner Lebenspartnerin etwa. Sie ist evangelisch. Dennoch gehen beide gemeinsam in beide Gottesdienste. Bisher sei sie beim katholischen Abendmahl noch nicht übergangen worden, obwohl ihre Teilahme als Nichtkatholikin nicht zulässig ist. Manchen aber würde die Hostie verweigert, sagt Kessen. „Die Basis ist da schon viel weiter, als die da oben.“

Antrag auf Mitgliedschaft soll in Wittenberg präsentiert werden

Kessen richtet seinen Blick auf die Gemeinsamkeiten beider Kirchen. Er will keine weitere Trennung. Alle dürften gemeinsam an Jesu Tisch sitzen, weil getaufte Christen Kinder Gottes und Brüder und Schwestern Jesu seien. Machtpolitische Handlungen von Kirchenführern hätten aus ihnen im Laufe der Geschichte aber Halbgeschwister gemacht. Kessen ist kein Reformationsgegner, wie er sagt. Und er möchte die Kirchen nicht angreifen. „Ich möchte kritisch sein dürfen“, sagt er und hofft auf eine Diskussion über das Thema. Für den Werlter ist es notwendig, „dass die verfassten Kirchen die gleichen Bezüge zum Evangelium und zu den Botschaften Jesu haben, und dass diese nicht durch verschiedene dogmatische Interpretationen verzerrt werden dürfen“, schreibt er in seiner ausführlichen Begründung zu seinem Antrag auf Mitgliedschaft in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover. Diesen will er – auf ein Plakat gedruckt – am 10. August symbolisch in Wittenberg im 500. Jahr der bestehenden Reformation aufstellen. Nach neun Etappen über Großenkneten, Twistringen, Warpe, Schwarmstedt, Celle, Gifhorn, Mariental und Oschersleben will er vorerst Schönebeck bei Magdeburg erreichen. Dort vergrößert sich sein Zug planmäßig am 8. August um seine Partnerin und ein befreundetes Ehepaar, mit denen er gemeinsam seine Endstation erreicht. Warum er nicht die Lager wechselt und evangelisch wird, ist für Kessen klar: „Dann hätte ich nur einen Teil verändert und die Trennung verfestigt“, sagt er.

Eine Doppelmitgliedschaft ist „nicht möglich“

Fragt man bei den beiden Kirchen nach, zeigt sich ein einiges Bild: Die Trennung wird bleiben. Auf Nachfrage bestätigen beide, dass eine Doppelmitgliedschaft „nicht möglich“ ist. Sie „würde etwas vorwegnehmen, was noch nicht existiert, nämlich die Einheit der christlichen Konfessionen. Die gibt es auch nach 500 Jahren Trennung noch nicht“, sagt Hermann Haarmann, Sprecher des Bistums Osnabrück. Neben vielen Gemeinsamkeiten zwischen den großen christlichen Kirchen gebe es auch „entscheidende Unterschiede“, sagt Benjamin Simon-Hinkelmann, stellvertretender Pressesprecher der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers – „unter anderem das Papsttum und die daraus resultierende unterschiedliche Leitungsstruktur“. Im Wesentlichen bestätigt diese Aussage auch Haarmann. Zudem verweist Simon-Hinkelmann auf das Mitgliedschaftsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland, wonach getaufte Menschen nur dann aufgenommen werden können, wenn sie zuvor aus einer anderen christlichen Kirche ausgetreten sind.

Ökumene sollte trotzdem gefördert werden

Auch hinsichtlich Kessens Argument, dass die gleichzeitige Mitgliedschaft in der evangelischen wie der katholischen Kirche dem seit Jahren konstanten Trend von Austritten entgegenwirken könnte, entkräften die Sprecher. Simon-Hinkelmann glaubt sogar an einen gegenteiligen Effekt, weil die Menschen „sehr eng mit ‚ihrer‘ Kirche verbunden“ und „bewusst Mitglied in der evangelischen oder in der katholischen Kirche“ sind. Beide sind „auf jeden Fall“ für die Förderung der Ökumene „auch wenn die Trennung der Konfessionen nicht ohne Weiteres überwunden werden kann“, sagt Haarmann. Seit Jahrzehnten aber gebe es eine ökumenische Bewegung. „Auf Gemeindeebene geschieht viel Gemeinsames, nicht nur im Hinblick auf ökumenische Gottesdienste“, so Haarmann. Simon-Hinkelmann knüpft dabei an das Projekt Kirche² an, das die Landeskirche zusammen mit dem katholischen Bistum Hildesheim initiiert hat – „über die Grenzen der Konfessionen hinweg. Die Zukunft der Kirchen wird also zu einem guten Teil eine ökumenische sein“.

Für Kessen jedenfalls führt kein Weg vorbei an seiner Pilgertour und seinem Ansinnen: „Ich muss es tun.“ Ja, er hätte mehr Ruhe, wenn er das Thema nicht angehen würde – zumindest von außen betrachtet. Innen aber wäre er unruhig. Es ist seine tiefe Überzeugung, „dass ich das richtige tue“, sagt er und hat einen Wunsch: „Am Ende möchte ich, dass wir wieder eins werden.“