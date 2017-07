Liveauftritt auf erstem Stadtfest Band „Lions Head“ will mit Leuten in Werlte feiern

Werlte. Zum Werlter Stadtfest wird am Samstag, 5. August 2017, die Band „Lions Head“ in der Stadtmitte auf der Bühne stehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Sänger Ignacio „Iggy“ Uriarte, der aus New York City stammt, was er sich vom Auftritt auf dem Hümmling verspricht.

Die Band war unlängst unterwegs zum Dreh eines neuen Musikvideos. Direkt im Anschluss ging die Tournee durch Deutschland weiter. Zwischenzeitlich hatte „Iggy“ kurz Zeit für einige Fragen.

Wie ist der Dreh zum neuen Video gelaufen, und für welchen Song wurde das Video gedreht?

Das Video haben wir für den Song „True Love“ aufgenommen. Was genau in dem Video passiert, möchte ich noch nicht verraten, da es eine Überraschung sein soll. Ich kann nur soviel sagen, dass etwas passiert, was ich noch nie zuvor getan habe.

Wovon handelt denn der Song?

Jemand hat mir einmal gesagt, dass die wahre Liebe (engl. True Love) das Größte im Leben sei. Für mich war dies immer schwer zu verstehen – denn wie soll man sein Leben leben und dabei womöglich ewig auf die wahre Liebe warten? Doch ich sehe die Sache positiv: Es sind bestimmt viele Menschen in der Welt da draußen, man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um die wahre Liebe zu treffen. Das ist in etwa das, worum es in dem Stück geht.

Das Lied „When I wake up“ ist einer eurer größten Hits – worum geht es in diesem Lied?

Ich glaube, dass das Lied so gut ankommt, weil es die Gefühle anspricht, die vielleicht jeder schon einmal hatte. Es geht darum, eine gemeinsame Nacht mit einem besonderen Menschen zu verbringen und sich zu fragen, ob diese Person auch am nächsten Morgen noch da sein wird.

Ihr wacht ja als Band auf Tour immer an unterschiedlichen Orten auf – wie bleibt man da bei Laune und wo bekommt man den Elan für jede Show her?

Wir haben so ein tolles Team mit der Band und der Crew, es werden andauernd Späße gemacht. So entsteht eine grundsätzlich lustige und entspannte Stimmung, auch wenn die Dinge auf Tour mal stressig werden können. Die Energie für die Auftritte kommt von selbst – da warten Tausende Menschen vor der Bühne darauf, dass wir anfangen zu spielen. Ich bin mehr als glücklich, dass ich meine Musik spielen darf. Ich möchte den Menschen eine gute Show bieten, allein schon dieses Gefühl gibt mit den Kick dazu.

Worauf darf sich das Publikum in Werlte freuen und was erwartet ihr vom Publikum der jüngsten Stadt Deutschlands?

Wir lieben es zu feiern, und wollen deshalb auch eine Party nach Werlte bringen. Nach dem Auftritt haben wir einen Tag frei und wollen auch gern mit den Leuten in der noch jungen Stadt feiern!

Wie ist das für dich, der aus New York City kommt, in Deutschland? Kann man hier besser feiern – und wie sind die Fans, verglichen mit denen in der Heimat?

Für mich ist es nicht so wichtig, wo die Party ist – es müssen einfach nur die richtigen Leute zusammenkommen, die Lust haben, miteinander Party zu machen. Und von diesen Menschen habe ich in Deutschland schon einige kennengelernt. Vielleicht kommen in Werlte ja noch einige hinzu.