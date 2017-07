Aktion der Ferienbetreuung Hobbyhof begeistert Kinder in Lorup

Lorup. Der Besuch der Hobbylandwirtschaft von Bauhofleiter Rudi Rieken hat die Kinder in Lorup während der dreiwöchigen Ferienbetreuung begeistert.

Rieken zeigte den Jungen und Mädchen dabei seine großzügigen Flächen. Während des Ausflugs durften die Kinder Schweine füttern, frisch gelegte Eier einsammeln, Trecker fahren und am Teich Ausschau nach Fischen und Fröschen halten.

Zum fünften Mal bot die Gemeinde Lorup in den Ferien berufstätigen Eltern an, ihre Kinder in eine Betreuung zu geben. Die Betreuerinnen Maria Munk und Helena Koljakow stellten ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das Spielen, Basteln, Lesestunden und Ausflüge bereithielt. Das Angebot galt über drei Wochen für Kinder im Grundschulalter von 8 bis 13 Uhr. Damit will die Gemeinde nach eigenem Bekunden die vorhandenen Betreuungsstrukturen im Ort ausweiten und berufstätige Eltern entlasten. Laut Christoph Wichmann von der Gemeindeverwaltung wird das Angebot jedes Jahr sehr gut angenommen.