Bürgerversammlung in Vrees Das Sozialkapital schmilzt auch im Emsland

Vrees. Der demografische Wandel war Thema einer Vortragsveranstaltung in Vrees. Referent Professor Dr. Rolf G. Heinze von der Ruhr-Universität Bochum vertrat dabei die Auffassung, dass auch im Emsland das „Sozialkapital“ dahinschmelzen wird.

Eingeladen hatten zu der Bürgerversammlung die Gemeinde und der seit rund zehn Jahren bestehende Arbeitskreis „Alt werden in Vrees“. Die rund 40 Teilnehmer wurden durch Bürgermeister Heribert Kleene, den Arbeitskreisvorsitzenden Heinz Peters sowie die Referenten Professor Dr. Rolf G. Heinze von der Ruhr-Universität Bochum, Martin Rutha von der Demografiewerkstatt Kommunen (DWK) in Bielefeld und Klaus Ludden vom Landkreis Emsland umfassend über die demografischen Umbrüche in Vrees im Besonderen und über den Aufbau neuer Sorgestrukturen allgemein informiert.

Wie Heribert Kleene ausführte, habe sich Vrees schon vor Jahren des Themas „Alt werden in Vrees“ angenommen, als die ersten Mitbürger ins Altenheim abwandern mussten. Zurzeit würden in der Gemeinde 228 Menschen im Alter von 66 bis 96 Jahren leben. „Wenn die Entwicklung der Altersstruktur der Bürger so wie bisher weitergeht, dann haben wir in zehn Jahren doppelt so viele Menschen in dem genannten Alter und doppelt so viele Pflegefälle. Das ist kaum noch zu reißen“, sagte Kleene. Daher habe man reagiert und sei dabei neue Sorgestrukturen in der Kommune aufzubauen.

Die ganze Gemeinde muss mitziehen

Wie die aussehen können und werden, das erläuterten Kleene und Peters ausführlich. Wichtig sei, dass jeder sein Leben lang im Dorf bleiben könne. Als Ziele dabei nannten Kleene und Peters, dass unter anderem die Teilhabe an der Dorfgemeinschaft gewährleistet, das ehrenamtliche Engagement gefördert oder das gemeinschaftliche Wohnen im Alter angeboten werde. Das könne aber nur funktionieren, wenn die ganze Gemeinde hinter den Planungen stehe.

Arbeitskreisvorsitzender Peters stellte auch die ersten im Bau befindlichen Häuser vor, die zum Beispiel das gemeinsame Wohnen im Alter beispielhaft ermöglichen sollen. Zudem wurde das neue Multifunktionsgebäude beschrieben. Auch die Intensiv- und Palliativpflege sei in Vrees in Planung. „Wir wollen für alle Fälle vorbereitet sein“, hieß es vom Bürgermeister.

Heinze: Das Sozialkapital schmilzt

Professor Heinze zeigte in seinem Vortrag „Demografische Umbrüche erfordern den Aufbau neuer Sorgestrukturen“ begeistert von dem, was sich in Vrees tut. Hier werde nicht abstrakt über das Thema geredet, hier lebe man nach dem Motto: „Wir gestalten den Wandel“. Heinze zeigte sich beeindruckt von dem, was bereits in Vrees geleistet werde. „Sie machen schon ganz viele tolle Projekte“, lobte er und war zudem überrascht von dem, was in Vrees im Vereinssektor laufe.

Auch im Emsland wird laut der Prognose Heinzes zukünftig die Bevölkerung schrumpfen. Eine Folge sei das Nachlassen des bisher starken bürgerschaftlichen Engagements. „Das Sozialkapital schmilzt“, betonte in dem Zusammenhang Heinze. Immer öfter seien zudem beide Elternteile berufstätig und ständen dadurch der Dorfgemeinschaft weniger zur Verfügung.

Heinze verwies darauf, dass es mehr Wohnquartiere Versorgungskonzepte vorhalten müssten, um den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu garantieren. Man müsse auch neue Pflegestrukturen aufbauen, da der ambulanten Pflege immer mehr Priorität zukomme. Hier gehöre Vrees zu den Vorzeigeprojekten in Deutschland.

Forderungen an die Politik

Der Professor hatte aber auch gezielte Forderungen an die Politik zur Hand, um die drohende Verschlechterung der Lebenslage Älterer abzufedern. Er rief dazu auf, die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der Älteren, die Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen und gezielte dorfangepasste Wirtschaftsförderung und den Breitbandausbau stärker in den Blick zu nehmen. Heinze brachte es auf den einfachen Nenner: „Ländliche Räume stärker unterstützen“.

Klaus Ludden zeigte den Zuhörern Charakteristika der demografischen Entwicklung im Emsland auf und gab eine Übersicht des Landkreises zu den Handlungsfeldern zum Thema. Martin Rutha vom DWK stellte die acht Kommunen vor, die zum Thema demografischer Wandel in der Demografiewerkstatt Kommunen, zu denen auch Vrees gehört, mitarbeiten.