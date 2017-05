Holzplatten lösen sich von Stapler 25-jähriger bei Arbeitsunfall in Lindern schwer verletzt

Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bremen geflogen. Symbolfoto: Patrick Pleul / dpa

dgt/pm Lindern. Ein 25-Jähriger ist am Montagmittag bei einem Arbeitsunfall in einem Betonwerk an der Boschstraße in Lindern (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden.