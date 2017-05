500.000 Euro vom Land Weitere Fördermittel für Werlter Dorferneuerung

Werlte. Gute Nachrichten für Werlte: Es gibt weiteres Geld für die Dorferneuerung. Die Umgestaltung des Meyerhofs fördert das Amt für regionale Landesentwicklung mit knapp einer halben Million Euro. Weitere Projekte sind zudem auf dem Weg.

Erst in der vergangenen Woche hatten der Landesbeauftragte des Amtes für regionale Landesentwicklung, Franz-Josef Sickelmann, und Dezernatsleiter Norbert Wencker einen Förderbescheid in Höhe von 200.000 Euro für den Bau des Gesundheitszentrums übergeben. Die jetzigen Fördermittel werden im Zuge der Dorferneuerung in unmittelbarer Nähe zum Gesundheitszentrum eingesetzt. Die Umgestaltung des Meyerhofs, die mit Gesamtkosten von knapp 800.000 Euro zu Buche schlägt, werden zu 63 Prozent gefördert, was knapp einer halben Million Euro entspricht.

Der Bereich Meyerhof wird neu gestaltet

„Die Umgestaltung des Meyerhofs ist damit das nächste Puzzlestück des neuen Gesichts der Werlter Ortsmitte“, sagt Stadtdirektor Ludger Kewe. Gegenstand der Maßnahme sind die Erneuerung der Straßen und die Neugestaltung der angrenzenden Parkplätze und Grünanlagen. Dabei werden sowohl die Vorplätze und Zugangsbereiche zum alten Friedhof wie auch zum Bibelgarten aufgewertet. Der gesamte öffentliche Raum soll eine ansprechende Beleuchtung erhalten, wobei die historische Verbindung zwischen der St.-Sixtus-Kirche und dem alten Friedhof besonders betont werden soll. Hier entsteht ein Lichtband, das in die Straße eingelassen wird. Ziele der Maßnahme sind laut Stadtdirektor Kewe nicht zuletzt die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die bessere Nutzung des touristischen Potenzials.

Der Umbau erfolgt in mehreren Teilabschnitten, so dass der Verkehr während der gesamten Bauzeit fließen kann. Die Bauphase erstreckt sich von kurz nach den Sommerferien 2017 bis Mitte 2018. Im Vorfeld soll Mitte Juni eine Anliegerversammlung stattfinden, auf der weitere Details erörtert werden sollen.

Ebenfalls starten wird in Kürze der Umbau des Busbahnhofs. Auf den Weg gebracht werden soll zudem die Fortführung des Straßenbaus in der Stadtmitte. Wie Kewe mitteilt, sollen bis zum September die Anträge für den Ausbau der Poststraße bis zur Kellerstraße und der Hauptstraße bis zur Molkereistraße gestellt werden. Auch die Sanierung der Turnhalle an der Sögeler Straße soll in diesem Zug beantragt werden.

Weitere Maßnahmen im Zuge der Werlter Dorferneuerung Quelle: Stadt Werlte · Grafik: NOZ/Heiner Wittwer

Die Menschen packen selbst an

Wie Kewe weiter ausführt, beschäftigt sich die Wissenschaft bundesweit damit, warum sich Regionen wie das Emsland und das Oldenburger Münsterland im Vergleich zur Bundesrepublik und sogar in ganz Europa vor dem Hintergrund von Landflucht und Urbanisierung so blendend entwickeln. „Die Antwort kann beispielhaft in Werlte gefunden werden. Bei Problembewältigungen geht der erste Ruf auf dem Hümmling nicht in Richtung staatlicher Hilfe, sondern die Menschen dieser erfolgreichen Region packen selbst an“, so Kewe. Das Gesundheitszentrum Werlte sei ein solches Positivbeispiel. Der Landesbeauftragte Sickelmann hatte anlässlich der Übergabe des Förderbescheides für das Gesundheitszentrum, diesem eine landesweit eine Vorbildfunktion zugeschrieben und Werlte „als Vorzeigestadt im ländlichen Raum“ gelobt.