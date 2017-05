Geschäftsergebnis 2016 Kreditvolumen der Hümmlinger Volksbank weiter gestiegen

Wieste. Die Hümmlinger Volksbank mit Sitz in Werlte ist im Jahr 2016 weiter gewachsen. Sowohl die Kundeneinlagen als auch das Kreditvolumen nahmen zu. Unterm Strich blieb laut einer Pressemitteilung der Bank ein Jahresüberschuss in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro.

Sowohl das Wachstum bei den Kundenkrediten als auch bei den Kundeneinlagen war aus Sicht der Bank „zufriedenstellend“. Wie auf der Mitgliederversammlung der Bank in Wieste mitgeteilt wurde, erhöhten sich die Einlagen im Jahr 2016 um 6,5 Prozent auf nunmehr 180 Millionen Euro. Die Kundenkredite wuchsen zeitgleich auf 210 Millionen Euro an. „Motor des Kreditwachstums war im vergangenen Jahr die steigende Finanzierungsanfrage für private Immobilien“, heißt es dazu in der Mitteilung der Bank.

Aufgrund der gewachsenen Kundengelder stieg die Bilanzsumme der Bank um rund drei Prozent auf nunmehr 276 Millionen Euro an. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro erhalten die Genossen eine Dividende von 6,5 Prozent (146.000 Euro) auf ihre Geschäftsguthaben. Das Eigenkapital der Hümmlinger Volksbank wurde auf nun gut 29 Millionen Euro erhöht. Mit dem in der Versammlung vorgestellten Geschäftsergebnis 2016 ist Vorstand der Bank laut der Pressemitteilung „voll zufrieden“. Weiterlesen: Der Bericht über das Geschäftsjahr 2015>>

Wahlen zum Aufsichtsrat

Im Zuge der Wahlen zum Aufsichtsrat mussten die Genossen einen Nachfolger für Hermann Dinklage wählen, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Bankvorstand Günther Scheffczyk erläuterte die gestiegenen Anforderungen an den Aufsichtsrat und das nach den bisherigen Prinzipien aus jedem Geschäftsgebiet ein Mitglied kommen sollte. Zudem fungiere ein Aufsichtsrat immer mehr auch als ein Beraterteam für den Vorstand, so dass ein gesunder Branchenmix vorhanden sein sollte. Die Versammlung wählte einstimmig Stefan Scholübbers, selbstständiger Unternehmer und Vorsitzender des Gewerbevereins in Vrees, in den Aufsichtsrat.

In seinem Geschäftsbericht erinnerte der Vorstand der Bank an die Ursprünge des Genossenschaftswesens Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals seien Lösungen für die drängenden gesellschaftlichen Probleme gesucht worden, die von Versorgungslücken und wirtschaftlichen Sorgen gekennzeichnet gewesen seien. Durch den Neubau des „Hauses der Gesundheit“ in Werlte und durch die im Herbst dieses Jahres mögliche Beteiligung an dem neuen Windpark in der Samtgemeinde Werlte finde man heutzutage Antworten auf die medizinische Versorgungslücke sowie die Null-Zinspolitik der europäischen Zentralbank. Auch bedingt durch diese beiden Großprojekte geht die Hümmlinger Volksbank nach eigenem Bekunden für das Geschäftsjahr 2017 von einem „steigenden Geschäftsvolumen bei gleich guter Ertragslage“ aus.

5.000 Euro für das Dorfgemeinschaftshaus in Wieste

Bankvorstand Günther Scheffczyk nutzte die Versammlung in Wieste auch dazu, um Vertretern der Wiester Vereine einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro zu überreichen. Diese hatten an die Volksbank einen Antrag auf Bezuschussung der Nachrüstung einer Schalldämmung im Dorfgemeinschaftshaus gestellt. Trotz der in Aussicht gestellten Zuschüsse von der Gemeinde Werlte und dem Landkreis Emsland ergab sich nach Angaben der Volksbank eine Deckungslücke in Höhe von 5.000 Euro. Diese, so Scheffczyk, sei mit der Übergabe des Schecks nunmehr geschlossen. Somit könne die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses nun erfolgen.

Zum Abschluss der Versammlung bot der Entertainer Jens Ohle ein Unterhaltungsprogramm.