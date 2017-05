In knapp einem Jahr fertig Stiftung spendet 10.000 Euro für Vreeser Sägewerk

Vrees. Für die Restaurierung des alten Sägewerks in Vrees hat die VR-Stiftung der Volksbank und Raiffeisenbanken dem Vreeser Heimatverein eine Spende übergeben.

Im nordwestlichen Raum Deutschlands gibt es nach Angaben von Bernhard Rode vom Heimatverein keine vergleichbare Säge in dieser Größe und Art. „Warum sollten wir so etwas dann wegschmeißen“, sagte er zu dem Kulturdenkmal. Gesägt hätten die Heimatfreunde mit der gut 100 Jahre alten Säge noch nicht, aber sie hätten den Motor bereits zum Laufen gebracht. Funktionstüchtig sei sie auf jeden Fall. In knapp einem Jahr soll das Sägewerk fertig sein und Gruppen und Schulklassen präsentiert werden.

Die VR-Stiftung fördert laut deren Vorsitzenden Harald Lesch viele solcher Projekte. „Diese Unterstützung funktioniert nur zusammen mit den Banken vor Ort. Wenn die Mitarbeiter vor Ort eine Projektförderung haben, treten wir mit ein“, so Lesch. Nach seinen Worten ist das, was die mehr als 100 Mitglieder des Heimatvereins in Vrees machen, wichtig. „Ich höre von den Projekten meistens nur in den Sitzungen“, sagte Lesch. „Umso schöner ist es, dass ich heute dabei sein darf.“ Im vergangenen Jahr habe der Verein bereits 1000 Euro erhalten, sodass sich die Spende insgesamt auf nunmehr insgesamt 10.000 Euro belaufe.