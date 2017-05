32.000 Euro Investitionen Neue Küche und Wohnmobilstellplatz in Lorup

Neue Küche und Wohnmobilstellplatz in Lorup MEC öffnen

Die neue Küche mit historischen Elementen in Krulls Hus in Lorup wurde nun von (von links) Theresa Flind, Wilhelm Sap, Wilhelm Helmer, Hans Wilmes, Christoph Wichmann, Ralph Deitermann, Frieda Schwarte, Martina Schmits und Hans Wingbermühlen offiziell in Betrieb genommen. Foto: Insa Pölking

isp Lorup. Förderer und Vertreter der Gemeinde Lorup haben die neue Küche in Krulls Hus offiziell in Betrieb genommen. Außerdem wurde ein Wohnmobilstellplatz am Rathaus eingerichtet.