Polizei sucht Täter und Zeugen 63-Jähriger in Vrees auf Heimweg vom Schützenfest ausgeraubt Von Wilfried Roggendorf | 26.06.2022, 10:35 Uhr

Der Raubüberfall hat sich nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr in der Peheimer Straße in Vrees ereignet. Der 63-Jährige blieb dabei unverletzt.