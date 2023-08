Zwei Menschen verletzt 55.000 Euro Schaden: Carport in Werlte geht in Flammen auf Von Anke Schneider | 09.08.2023, 07:35 Uhr Als die Feuerwehr gegen 3.15 Uhr am Birkenweg ankam, stand das Carport bereits in Flammen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Werlte/König up-down up-down

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Birkenweg in Werlte alarmiert. In einem Carport war ein Feuer ausgebrochen.