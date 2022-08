In Werlte ist es am Dienstagmittag zu einem Waldbrand gekommen. Foto: FF Werlte/ SG Werlte up-down up-down In der Nähe des Wasserwerkes 30 Quadratmeter Wald brennen in Werlte Von Harry de Winter | 30.08.2022, 17:46 Uhr

Spaziergänger haben in Werlte in einem Waldstück am Dienstagmittag ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehr rückte aus.