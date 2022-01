Werlte. Knapp 8700 Euro haben Mädchen und Jungen der Albert-Trautmann-Schule in Werlte bei der Aktion „Lauf gegen den Hunger“ für Menschen in Not gesammelt.

Bei ihrer zweiten Teilnahme an dem deutschlandweiten Schulprojekt erliefen die Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 der Werlter Oberschule exakt 8699,16 Euro. Unter dem Motto „Lernen, Laufen, Welt verändern!” meisterten die Kinder und Jugendlichen eine 400-Meter-Bahn nach der anderen. Für jede gelaufene Runde erhielten sie einen Spendenbeitrag von ihren Laufpaten, die sie vorher rekrutiert hatten.

Auf sportliche Weise sozial engagiert

So haben sie sich auf sportliche Weise sozial engagiert und ein Zeichen gegen globale Mangelernährung gesetzt. Mit den Spenden werden nach Angaben der Schule Projekte der humanitären Hilfsorganisation „Aktion gegen den Hunger” in 50 Ländern unterstützt.

Albert-Trautmann-Schule

In Werlte war das Projekt aber mehr als nur ein Sponsorenlauf. Zuvor hatte eine Referentin der Organisation die Albert-Trautmann-Schule besucht. Sie klärte über Ursachen, Ausbreitung und Behandlung von Mangelernährung auf.

Ebola, Krieg und Hunger

Dabei erhielten die Schüler einen besonderen Einblick in das Projektland Demokratische Republik Kongo. Viele Menschen in dem afrikanischen Staat leiden unter der Krankheit Ebola, Krieg und Hunger. Die Schüler in Werlte erfuhren, wie Gleichaltrige in dem Land leben. Darüber hinaus lernten sie an ausgewählten Beispielen, was Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet.

Nach Darstellung von Lehrerin Juliane Futtermann, die den Lauf mithilfe der Schülervertretung organisierte, geht es bei diesem Projekt nicht nur um die Spende, sondern vor allem auch um die Herausforderung und die Notwendigkeit, für andere etwas zu tun. In diesem Zusammenhang betonte Schulleiter Klaus Ruhe, dass das Spenden und das Denken an Not und Hunger in der Welt gerade unter den momentanen Corona-Bedingungen in Schule und Gesellschaft bemerkenswert seien.