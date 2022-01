Insgesamt 18.000 Adressen im Emsland sollen bis Ende 2024 an schnelles Internet angeschlossen sein. (Symbolfoto)

Sina Schuldt/dpa

Lorup. Nachdem im Emsland bereits 14.600 Adressen beim Ausbau des Breitbandnetzes an schnelles Internet angeschlossen wurden, sollen in einer zweiten Projektphase nun weitere 3400 folgen. Besonders im Fokus dabei sind die Gewerbetreibenden.

Insgesamt 62,7 Millionen Euro sind in den Jahren 2018 bis 2020 in den Ausbau der digitalen Infrastruktur des Landkreises geflossen. Für die zweite Projektphase sind Investitionen in Höhe von insgesamt 76,7 Millionen Euro eingeplan