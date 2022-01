Eier an Rathaus in Lorup geworfen: Belohnung für Hinweise

Zahlreiche Eier wurden an die Fassade des Rathauses geworfen.

Gemeinde Lorup

Lorup. Am Wochenende haben Unbekannte Eier an das Rathaus in Lorup geworfen. Für Hinweise, die zu den Tätern führen, lobt die Gemeinde Geld aus.

Die rohen Eier sind vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag an die Fassade und Fenster des Rathauses geworfen worden, wie die Gemeinde mitteilt. Die gesamte Front des Gebäudes sei verschmutzt und müsse nun aufwändig gereinigt werden