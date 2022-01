Bewohner können brennendes Haus in Werlte noch rechtzeitig verlassen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Werlte: Im Ort brannte am Samstagmorgen ein Einfamilienhaus. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. (Symbolfoto)

Sebastian Iwersen/dpa

Werlte. Großeinsatz für die Feuerwehr in Werlte: Beim Brand eines Wohnhauses ist es in der Gemeinde am frühen Samstagmorgen zu einem hohen Sachschaden gekommen. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Busch in Werlte alarmiert. Die Bewohner konnten nach Angaben der Polizei das Haus rechtzeitig verlassen und blieben u