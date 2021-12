Klimaschutz in Kommunen: Werlte ist Vorreiter in Niedersachsen

Zum kommunalen Klimaschutz gehört auch das Energiemanagement und die Stromeinsparung in öffentlichen Gebäuden.

picture alliance / dpa

Werlte. Bald wird der kommunale Klimaschutz Pflichtaufgabe für die Städte und Gemeinde in Niedersachsen. In Werlte gibt es dies schon seit Jahren auf freiwilliger Basis - nun wird dafür Lob geerntet.

Die Auszeichnung findet am 17. Februar in Hannover statt. Umweltminister Olaf Lies (SPD) wird dann die Kommunen auszeichnen, die sich als Pilotkommunen in Niedersachsen nach dem länderübergreifenden Qualitätsstandard für Energiemanagement "