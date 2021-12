Neuer Park in Werlte: So soll ein Verkehrschaos verhindert werden

Die Einfahrt zum St.-Raphael-Stift wird verändert.

Mirco Moormann

Werlte. Ein neues Regenrückhaltebecken soll in der Werlter Stadtmitte auch der Naherholung dienen. Die Verkehrsführung könnte jedoch zu Problemen führen - was in der Politik für Diskussionen sorgt.

Die Planungen für das Rückhaltebecken, das als parkähnliche Wasserfläche beim St. Raphael-Stift geplant ist, haben begonnen. Es soll neben der Naherholung auch die Starkregenereignisse eindämmen. Das Bauprojekt soll