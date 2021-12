Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Werlte

Am frühen Freitagabend kam es an der Kreuzung Sögeler Straße/Mecklenburger Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

SG Werlte/Freiwillige Feuerwehr Werlte

Werlte. Am frühen Freitagabend kam es an der Kreuzung Sögeler Straße/Mecklenburger Straße in Werlte zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein aus der Mecklenburger Straße kommender silberner Wagen übersah hierbei ein anderes dunkles Fahrzeug, das die Sögeler Straße in Richtung Sögel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. SG Werlte/Freiwillige Feuerwehr Werlte