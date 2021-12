Shoppen und Impfen am Freitag in Werlte beim Moonlight-Shopping

Beim Moonlight-Shopping am 17. Dezember in Werlte kann man bummeln und sich impfen lassen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Werlte. Beim diesjährigen Moonlight-Shopping am Freitag in Werlte findet eine Sonderimpfaktion im Gemeindehaus statt. Anmeldungen sind nicht notwendig.

Die mobilen Impfteams machen am Freitag, 17. Dezember, in der Stadt Werlte Halt, teilt der Landkreis Emsland am Dienstag mit. Zwischen 16 bis 20 Uhr werden nach den geltenden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Erst-, Zweit-