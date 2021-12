FDP in Vrees sagt: Bei 300 Wölfen in Niedersachsen muss Schluss sein

Die Übergriffe in Vrees fanden auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in unmittelbarer Nähe zum Eleonorenwald statt. Dort wurde im vergangenen Jahr diese trächtige Wölfin fotografiert.

Dierkes

Vrees. Nach den erneuten, vermeintlichen Wolfsangriffen in Vrees fordert die FDP-Fraktion Konsequenzen. Die Zahl der Raubtiere im Land sei überschritten.

Nachdem es in der vergangenen Woche in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Angriffe auf eine Schafherde in Vrees gegeben hatte, fordert die FDP-Fraktion im Gemeinderat Vrees rechtliche Konsequenzen. Der Fraktionsvorsitzende Ludger N