Auch die Technik der Umwandlung von Strom in Gas hat gestern einen weiteren Schritt hin zur Marktfähigkeit getan: Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) weihte eine Forschungsanlage mit einer elektrischen Anschlussleistung von 250 Kilowatt ein.

Die vom Bundesumweltministerium geförderte Anlage wandelt Ökostrom in Wasserstoff und Methan um. Mit einer möglichen Methanproduktion von bis zu 300 Kubikmetern pro Tag ist sie die größte Anlage ihrer Art weltweit und zehnmal leistungsstärker als die drei Jahre zuvor am ZSW entstandene Versuchsanlage.

In Werlte entsteht dagegen zurzeit bereits die nächste Generation dieser Art der Stromspeichertechnologie. Die Anlage auf dem Gelände der Biogasanlage der EWE AG ist konzipiert auf sechs Megawatt und damit auf die Erprobung der industriellen Anwendung dieser Technik. Die Erfahrungen aus der nun in Betrieb genommen Forschungsanlage des ZSW werden auch in das „e-gas-Projekt“ des Ingolstädter Konzerns einfließen.

Durch den Betrieb der 250-Kilowatt-Anlage wollen die ZSW-Forscher mit ihren Kollegen vom Fraunhofer IWES und der Stuttgarter Firma SolarFuel, die auch die Werlter Anlage für Audi baut, die Technologie weiter optimieren. Dabei geht es besonders darum, im Bereich der Flexibilität beim Hoch- und Herunterfahren der Anlage weitere Erkenntnisse zu sammeln. Dabei verwendet die neue Forschungsanlage Steuerungs- und Regelungstechnik, wie sie auch in der industriellen Großanlage in Werlte ab Mai kommenden Jahres zum Einsatz kommen wird.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung betonen die beteiligten Institute und Firmen, dass der Ökostromanteil im deutschen Stromnetz enorm wächst. Bei einem hohen Anteil von Wind- und Sonnenenergie habe das je nach Wetterlage stark schwankende Strommengen zur Folge. Zwischen 2020 und 2030 seien deutschlandweit in bestimmten Jahreszeiten überschüssige Stromleistungen im Gigawattbereich zu erwarten. Daher benötige man Langfristspeicher mit hohen Kapazitäten. Diese könnten Methan und Wasserstoff leisten.