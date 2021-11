Der Schreibtisch von Heribert Kleene ist voll - es gibt für die kommenden Jahre noch Einiges zu tun.

Mirco Moormann

Vrees. Auch nach 30 Jahren im Amt ist er noch voller Elan: Heribert Kleene ist erneut zum Bürgermeister der Gemeinde Vrees gewählt worden - und hat für die kommenden fünf Jahre noch viele Projekte auf dem Plan.

Kleene, mit elf Stimmen frisch gewählter Bürgermeister, geht in die siebte Runde. Nach 30 Jahren hat er immer noch viel Freude am Job. "Wir haben viele Projekte am Start, das macht Spaß", so der 72-Jährige. Es werde wohl seine letzte A