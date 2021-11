Elterntaxis sorgen weiter für Verkehrschaos an der Grundschule Werlte

Viel Verkehr herrscht morgens vor der Grundschule an der Loruper Straße.

Mirco Moormann

Werlte. Seit der Fertigstellung der neuen Grundschule in Werlte im vergangenen Sommer gibt es Probleme mit zu vielen Elterntaxis. Das soll sich nun ändern.

Morgens ab halb acht wird es voll auf dem Parkplatz der Grundschule Werlte. Für gute 20 Minuten kommen viele Autos, Kinder werden zur Schule gebracht. Was an diesem Mittwochmorgen auffällt: In den meisten Autos sitzt nur ein Kind. Das sorgt