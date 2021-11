In Werlte haben bislang Unbekannte eine Gartenlaube aufgebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Julian Stratenschulte/dpa

Werlte. Bislang unbekannte Täter haben in Werlte eine Gartenlaube aufgebrochen. Beute? Laut der Polizei: Fehlanzeige.

In der Nacht zu Donnerstag sind die Täter nach Angaben der Polizei in eine Gartenlaube an der Straße Hinterm Fleer in Werlte eingebrochen. Sie beschädigten demnach eine Tür, wodurch ein geringer Sachschaden entstand. Nach ersten Erkenn