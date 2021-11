Feiern am 13. November Eiserne Hochzeit: Else und Alfred Fox aus Werlte.

Mirco Moormann

Werlte. Aus einer Begegnung vor dem Kino wurde ein gemeinsames Leben: Else und Alfred Fox aus Werlte feiern ihre Eiserne Hochzeit - und erklären, wie eine lange und glückliche Ehe funktioniert.

Seit 66 Jahren ein Paar, seit 65 Jahren verheiratet - aber an ihr erstes Treffen erinnern sich Else und Alfrex Fox noch sehr gut. Es war ein flüchtige Begegnung am Kino in Werlte. "Damals war bei Hahnenkamp das Kino, da trafen sich die jung