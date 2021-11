Nach erneuten Übergriffen: Mahnwache gegen den Wolf in Vrees

Diese trächtige Wölfin wurde im Frühjahr im Eleonorenwald bei Vrees fotografiert. Wie viele Rudel es im Emsland gibt ist unklar.

Archiv / Dierkes

Vrees. Da es in den vergangenen Wochen vermehrt Angriffe auf Nutztiere gegeben hat, wird am 14. November eine Mahnwache gegen den Wolf in Vrees abgehalten.

Der Wolf, der sich auch im Emsland weiter ausbreitet, müsse in die Schranken gewiesen werden, wie Rudi Schlangen von der Vereinigung "Land schafft Verbindung" fordert. Deshalb hat er gemeinsam mit einer Bürgerinitiative auf dem Hof Büt