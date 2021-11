Verlosung beendet: Gewinnerin des Rugby-Autos in Werlte steht fest

Den Gewinn, einen VW Lupo, übergab Michael Ungermanns an Lora Becker.

Jason Barkman

Werlte. Es war eine außergewöhnliche Mitgliedersuche, die der SV Sparta Werlte im Sommer gestartet hatte. Nun folgte der Abschluss - mit Gewinnern auf allen Seiten.

Zahlreiche Interessierte waren dem Aufruf gefolgt und hatten an mehreren Probetrainings teilgenommen. Für die Teilnahmen gab es Lose, aus denen nun eine Gewinnerin gezogen wurde. Der Gewinn war ein Auto, das jetzt an Lora Becker aus We