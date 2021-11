Ab Samstag gibt es die Sticker im Rewe-Markt in Werlte zu kaufen.

Mirco Moormann

Werlte. In Werlte bricht das Sammelfieber aus: Der SV Sparta bringt ein Album mit Klebebildern aller Fußballer heraus - und bessert damit die Vereinskasse auf.

Diese Aktion ist einmalig in der Vereinsgeschichte: Mit knapp 500 Personen macht die Fußballabteilung den größten Anteil am Sportverein aus. All diese Personen - egal ob Spieler, Trainer, Betreuer oder Helfer - werden ab Samstag a