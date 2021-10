Am ersten Novemberwochenende: Das bietet der neue Martinsmarkt in Werlte

Vorweihnachtlich wird es in Werlte am ersten Novemberwochenende, wenn wieder der Martinsmarkt stattfindet.

Symbolfoto: dpa/Christoph Schmidt

Werlte. Alles neu in Werlte: Der Martinsmarkt findet an einem neuen Ort statt und ist größer als bislang. Auch für den Zutritt gelten neue Regeln.

Erstmals findet der Markt, so teilt es der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Werlte mit, am Wochenende des 6. und 7. November auf dem Gelände neben der Kirche an der Hauptstraße statt. Aufgrund der pandemiebedingten Auflagen und Vorsichtsmaß