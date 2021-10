Die Zahl der Wölfe und der Nutztierrisse hat im Emsland - und insbesondere in Vrees - in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.

Foto: Hans Heymann Grafik: NOZ/Heiner Wittwer

Vrees. In Vrees ist es mittlerweile traurige Routine: In regelmäßigen Abständen beklagen Landwirte tote Tiere nach Angriffen, die nach Auswertung der DNA-Proben dem Wolf zugeordnet werden können. Eine Übersicht.

Vier tote Tiere sind die Bilanz des jüngsten Angriffes in der Hümmlinggemeinde, den Landwirt Wilhelm Büter am frühen Morgen des 23. Oktober 2021 auf seiner Videokamera am Stall aufgezeichnet hat. Auch wenn hier die offizielle Bestätigu