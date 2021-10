Eine Rundfahrt durch die Bockholter Dose schloss sich an die Versammlung an.

Gemeinde Vrees

Vrees . Im Naturpark Hümmling werden zur Saison 2022 die Fahrrad- und Wanderwege deutlich erweitert. Auch Infotafeln und Sitzgelegenheiten werden errichtet.

Wie Landrat Marc-André Burgdorf auf der Mitgliederversammlung in Vrees mitteilte, seien bereits zahlreiche Planungen umgesetzt und in die Wege geleitet worden. Zu sehen sind in Teilen des Naturparks Hümmling bereits die Markierungszeic