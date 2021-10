Zweiter Standort: So expandiert die Tischlerei Lammers aus Werlte

Eine große CNC-Maschine fertigt Platten für unterschiedliche Anwendungen. Die Bauteile, die Stephan Lammers zeigt, werden zu Fußböden in Bahnwaggons.

Mirco Moormann

Werlte. Das Firmengrundstück der Tischlerei Lammers an der Bahnhofstraße in Werlte ist zu klein geworden. Nun wird ein zweiter Standort ganz in der Nähe gebaut.

An der Hausnummer 77 soll künftig mehr Platz sein für die Tischlerei, so Firmenchef Stephan Lammers im Gespräch mit unserer Redaktion. Sein Unternehmen, das seit 1884 in Werlte existiert, ist breit aufgestellt: Neben Möbeln, Fenstern und Tü