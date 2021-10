Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die neue Anlage in Werlte eröffnet. Im Hintergrund sind die Tanks für das Kerosin zu sehen.

Mirco Moormann

Werlte. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat am Montagmorgen in Werlte eine Anlage zur Herstellung von grünem Kerosin in Betrieb genommen. Damit ist die weltweit erste Produktion im industriellen Maßstab gestartet.

Über viele Monate wurde die Anlage in Werlte gebaut und getestet, nun ist sie startklar. Seitens der zahlreich geladenen Gäste wurde nicht mit Lobeshymnen für das Projekt gespart. Klimaforscher Mojib Latif, der durch den Vormittag